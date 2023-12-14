老牌私樓呎價唔使六千！屯門瑜翠園三房390萬沽 97年貨近平手走
撰文：李明珠
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屯門掃管笏出現二手低價成交，價格時光倒流至接近1997年的水平。屯門掃管笏老牌屋苑瑜翠園一伙三房戶，最新以390萬元成交，呎價僅5,685元，新買家同時斥資100萬元買入同屋苑一個車位，即合共斥資490萬元入市。不過資料顯示，原業主早於26年前以470萬元買入上址，即持貨多年帳面僅賺20萬元，若連同稅款等成本計算，或只能平手離場。
世紀21天生置業高級客戶董事黃敬文表示，該單位為瑜翠園8座低層B室，實用面積686平方呎，三房間隔，座向西北望園景。業主最初於6月放盤，叫價620萬元連車位出售，最終獲同區客議價，分別以390萬元買入單位，呎價僅5,685元，呎價水平重回2013年。新買家同時以100萬元買入同屋苑車位。
持貨近30年帳面僅賺20萬
翻查資料，屋苑對上一宗同類型單位於5月成交，單位為7座低層C室，面積及間隔相同。當時成交價為580萬元連車位成交，呎價8,454元。即是次成交造價比半年前低出15%。
原業主早於1997年8月購入上址，當時為樓市高位，單位作價470萬元。至今轉售原業主足足持貨26年，帳面僅賺20萬元，升值約4%。若然連同印花稅等買賣成本計算，估計業主或平手離場。
瑜翠園位於掃管笏瑜翠街9號，由新鴻基發展，早於1991年入伙，設8座，提供292伙，實用面積由686至1,852平方呎。
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