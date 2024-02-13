別人恐懼我貪婪　金融才俊入手啟德嘉峰匯　睇中河西「少閑雜人」

樓價指數由高位下跌兩成，不少業主寧蝕賣抛售，發展商新樓貨尾亦一減再減，前景並不樂觀。但從事金融行業的S先生卻貫徹「別人恐懼我貪婪」的心態，趁機以990萬元低價買入啟德嘉峰匯一伙兩房單位，呎價僅約19,186元。由於上一手業主數年前以1,231.8萬元買入單位，是次蝕讓了近兩成出售，因此S先生對今次買到荀盤非常滿意，更形容呢口價為「賣家甩到身，買家又有Buffer（緩衝），當打和啦！」



平執嘉峰匯蝕讓貨 「賣家甩到身，買家又有Buffer」

S先生表示，自己本身正準備買樓，已經睇左幾個區的放盤，感覺這個單位最「精神」。不但開則方正實用，無握手樓景，而且價格低開，最終決定拍板入市。S先生指，雖然一直有睇樓，但並不急於入市，因此在議價時比較進取。他強調「你知宜家呢個市況，買家係大聲啲嘅。」加上代理都有熱心幫忙傾價，最終成功殺價入手心儀單位。

↓↓嘉峰匯2A座低層E單位↓↓

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鍾情啟德為全新發展區

除了價格及單位質素外，地段亦是S先生非常看重的因素。他表示自己希望居住在一個全新、有完整規劃的地區，並非「插針式」地在隨便一塊地上所興建的新樓，因為他認為後者未必有足夠的社區配套及設施去應付新住戶，同時亦認為舊區規劃比較雜亂。

而符合這個條件的，他認為只有北部都會區、日出康城及啟德區，但由於他在中環上班，考慮到車程及方便程度而選擇了啟德。加上他認為目前啟德區的樓價被人「打得幾低」，期望未來能夠賭到翻身。

啟德體育園（資料圖片）

啟德河東多閒雜人 不希望新屋正對簡約公屋

不過啟德新盤林立，為何嘉峰匯能夠突圍而出呢？S先生解釋只因自己實地考察後，認為啟德河東閒雜人較多，又指「嘉峰匯（河西）個邊相對好少少啦，有條河隔開左」。

青睞啟德區夠「新」的S先生，被問到是否會介意啟德未來興建越來越多簡約公屋或居屋時，他亦直言不諱：「口價、條數都叫做計左入去嘅，不過住入去時都難免唔希望咁大群簡約公屋係正對面。」他其後補充，在買入單位前也清楚啟德整體規劃會有公屋及居屋，對此表示理解：「香港都無乜可能成個區都無。」

跑道區交通不便、笑指係「跑步區」

至於為何不考慮啟德跑道區的住宅，他指跑道區交通比較不便，笑言：「個度而家係叫跑步區嘛！」

啟德嘉峰匯位處圖右，中間隔住啟德河，啟德河左側為龍譽、天寰等私人屋苑。圖最左側為德朗邨、啟朗苑及啟晴邨樓群。（Google街景圖片）

買樓不只求升值 是為提升生活品質

面對前景未明的樓市，S先生表示，他也不看好短期内樓市會上升，但始終買入自住就無需太擔心。他認為買樓會升值當然最好，但提升生活品質都是主要考慮，「揸住嚿錢，有錢無命享同無賺過有乜用（分別）。加上返工咁攰邊有精神睇住層樓升定跌。」

他又補充，若然是作投資用途，找到心儀單位後也可以慢慢鋤價無需心急。他認為投資上不是恐慌時入市就是高追，而現在就是市場恐慌的時期。加上香港住宅租值強，他對整體還是抱有信心：「只要有人肯住，都衰極有譜。唔係大陸啲鬼城喎！」

「唔係大陸啲鬼城」、「有人肯住，衰極有譜」

S先生透露，已經投身社會工作約10年，是次買樓的首期全數由自己出。由於覺得現金用途更大，所以承造了7成按揭。以單位售價990萬元計算，估計花費首期約300萬元。對於會否再入市買多層樓，他表示會過幾年再考慮，因為買樓手續太繁複：「一堆文件一堆死綫，又要裝修，真係得退休人士先鐘意買磚頭。」