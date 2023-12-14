西貢「十按」銀主盤獨立屋　8月3280萬開拍　終劈價280萬沽｜多圖

西貢海天灣單號屋銀主盤於今年8月以3,280萬元推出拍賣，直至近日該單位才以3,000萬元賣出，比起早前開拍價累減280萬元或8.54%。據悉，該洋房屬「10按」銀主盤，近年個別貸款曾高達2,000萬元。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，上述西貢銀線灣海天灣單號屋別墅銀主盤，實用面積1,966平方呎，屬四房一套連工人房間隔，外望海景，連花園約1,907平方呎。早前銀行開價5,000萬元，期間減至4,000萬元，仍無人問津，終調整至3,500萬元，終以3,000萬元承接，實用面積呎價15,259元，低市價15%。

↓西貢海天灣單號屋↓

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22年曾抵押單位10次 單筆曾借2000萬

翻查資料顯示，原業主於2000年以1,075萬元買入該洋房，及後先後多次把洋房抵押，向多家財務機構貸款。連同最初買入時上會的按揭計，過去22年多達10次按揭紀錄。

資料顯示，該洋房於2000年至2016年先後3次申請按揭貸款，及後於在2019年至2020年期間先後5次向四間財務機構申請按揭貸款，期間有兩次成功贖契。最後單位再於2022年向兩間財務機構申請2次按揭貸款，當中一筆涉資高達2,000萬元。

換言之，上述銀主盤於2000年至2022年的22年間，先後將單位抵押10次，最終於今年3月淪為銀主盤。