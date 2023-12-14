信置財團逾19億奪市建局盛德街、低下限19%　呎價不足4700元

市區重建局（下稱市建局）上月截收九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目標書， 即日接獲6份標書。市建局今日 （14日）公布招標結果，項目由信和置業（0083）、招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）組成的財團（金威朗有限公司）以19.34億元奪得，每呎樓面地價4,694元，較早前估值下限低約19%。



低於早前市場估值近5億

市建局續指，按照發展合約須在項目內預留三個位於低層的住宅單位予市建局推行原址「樓換樓」計劃，考慮市建局預留單位所涉及的建築支出及所佔的樓面面積，市建局評估項目的樓面地價為每平方呎4,694元。地皮早前市場估值約24.1億至29.04億元，每呎樓面地價約5,808元至7,000元。

每呎地價平過一年前榮光街約45%

翻查資料，信置及招商局置地在去年10月份也奪得鄰近的市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，當時中標價23.88億元，每呎樓面地8,571元。若果以最新九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目的每呎地價4,694元作比較，即大幅賣平45%。

信和置業副主席黃永光。

信置黃永光：位置優越發展成熟、擁優質校網

信和置業副主席黃永光表示，集團非常高興與夥伴招商局置地及鷹君集團合作投得用地。集團對香港及國家發展前景充滿信心。項目位置優越，擁九龍中部優質中小學校網，區內發展成熟，鄰近宋王臺及土瓜灣地鐵站，交通四通八達，配套齊全，為集團土地儲備增添一幅上佳的地皮。項目將發展優質住宅，為地區注入動力。

地盤面積逾4.6萬平方呎 料可提供640伙

項目當日截收六份標書。當中新世界（0017）及嘉華（0173）分別以獨資形式入標，至於會德豐、信置（0083）亦有份，其餘則為不知名財團。

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，地盤面積為46,103平方呎，預計可提供總樓面面積上限為414,928平方呎，並提供約640個住宅單位。項目重建後會將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。

成功取得項目的發展商或財團，須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。