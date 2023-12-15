美國唔加息 上車客博樓市反彈 445萬承接葵芳閣兩房｜多圖
撰文：李明珠
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美國聯儲局最新宣佈不加息，利好因素出現促使買家加快置業決定。葵涌葵芳閣一伙兩房單位，新近以445萬元成交，呎價11,209元。
美聯物業分行營業經理陳偉健表示，該單位為葵芳閣2座高層D室成交，實用面積397平方呎，兩房間隔。單位於10月放盤時叫價480萬元，新近吸引買家洽購。代理指，由於原業主在放盤時同時放租，若然售價不到心理水平原業主會選擇出租單位，所以叫價企得較硬。最終單位微減至445萬元成交，折合呎價11,209元，屬於市價成交。
利好消息出現 上車客把握機會入市
據悉，新買家為上車客，由於見單位企理間隔實用，加上認為息口見頂訊號明確，於是把握在樓價反彈前入市。原業主於2013年4月以333.8萬元買入單位，持貨10年，是次轉手帳面獲利111.2萬元。
↓↓葵芳閣2座高層D室↓↓
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