虛幣KOL質疑我比特幣出金做假　但KOL唔知愈流通、貨幣愈值錢

有不少人叫我講吓虛幣危險性，我話唔講大家都知道，講明係虛幣，如果用實金買，輸咗都唔好話人呃你。



我於是深入虎穴，在大半年前，比特幣在2.1萬的時候買了100個，在一個月前大約3.6萬時沽清，並且做埋定期，收年利率5%，都唔知幾好使，唔好以為我好叻，現在比特幣是4.3萬，亦曾經下跌至1.4萬。大上大落，並不是我最擔心的地方，而是攞唔到錢，或者在存放時被人黑了或者偷了，好彩最後冇事。

有虛幣專才質疑我點解可以出金，因為虛幣出金是非常專業，我覺得很奇怪，貨幣價值，無論是虛抑或實，最緊要是流通，如果不能流通，實金都冇用，如果虛幣出金是很專業，代表很難流通，虛幣又點會值錢，除了流通之外，如何保存自己虛幣亦是非常重要，如果靠那些錢包網站，萬一有事就乜都冇，如果識用Air-gap就實際很多。

撰文時冷錢包ledger 出事，不少人問我點算，老實說，問我港樓還可以，問虛幣與問道於盲冇分別，應該問那些虛幣KOL。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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