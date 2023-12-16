什麼原因有人放棄新加坡國籍？　從小孩出國留學可看出一些端倪

筆者日前在港會見多年不見的福建同鄉朋友，他這次來港目的是打算買房，方便過來香港時居住。記得他和家人十幾年前移民新加坡，由於生意都在內地，因此只留下小孩在獅城讀書，長大後還當兵並入了籍。我問他為何現在買房，他說因為香港樓市「減辣」了，外地客買房的印花稅由30%減為15%；更重要的原因是他的小孩放棄了新加坡籍，反而喜歡上香港。



這讓我感到很訝異，近年不是有很多人想移民獅城嗎？為何他們反倒作回流香港之舉，原來獅城過去幾年積極吸引外資和人才，很多有錢人移民當地，開始出現人才過剩和資金過多情況。除了某些高端人才能夠找到知名大企業的工作之外，其他普通民眾的機會並不多，獅城經濟市場較小，中小企業生意並不易做。也由於大部分福建人喜歡做生意，無論找工作還是做一些小生意，他們都覺得很困難，故才選擇放棄獅城國籍，回流中國或香港。

論居住環境 獅城不比香港好

至於外界都說新加坡超越香港，筆者並不否認，過去幾年香港施政比較保守，以至將一些企業、人才和資金拱手相讓給獅城，從城市與城市之間對比，新加坡的確跑贏。然而，雖然獅城人才和資金充裕，但是市場不大，發展空間有限，加上近年移民進入者眾，形成資源不夠分配，租金物價上漲，生活成本愈來愈高，撇開某些嚴厲監管及調查，還可以說此處是存放資金的避難所。與香港相比，獅城對市民管得更嚴，地理位置稍遜，氣候沒有冬天，一年四季都很熱；不像香港有中西文化，有山有水，四季分明，更是旅遊勝地和美食天堂，因此論居住環境，獅城並不見得比香港好。

香港近年經濟較困難，但是能夠移民歐美國家者卻有30萬到50萬人，很多港人移民外地並沒有馬上找到工作，他們隨時準備兩三年不工作也可以挺住。原因是什麼？因為他們有儲蓄，有物業，賣掉物業後手持起碼一千幾百萬元，在國外有排花，不賣物業的人就繼續將物業留著收租，租金也可以支付移民外國的日常生活費。至於新加坡普通市民，相信要有幾十萬人移民歐美國家並不可能，新加坡雖然人均收入高，但住在「組屋」（類似香港居屋）者更多，組屋不太值錢，轉售後退回相關部門款項，所餘金錢不多，不足以支撐移民出國經費。

香港人除了舉家移民外國能力強，送小孩到外國讀書的能力也很強，原因也是因為物業關係，香港人賣一層樓足以達成許多願望，不像星馬一些國家，小孩出國留學要向政府貸款，讀完書回國要幫政府工作許多年用來還債。這一點足以證明，在民間財富方面，香港人比周邊國家或城市更加強。因此筆者也要開始轉方向，由審慎悲觀轉為審慎樂觀，世界各大城市經濟都好不了哪裡去，對香港前景不必過於悲觀。

當然，港府近年入不敷支，財政赤字嚴重，加上幾個大型基建和公營房屋項目正在進行，需要大量資金和資源，迫使港府必須採取果斷措施支援經濟。除了引進國內外大型科技公司及龍頭企業，更需要放鬆股市及樓市政策、加快引進家族辦公室、推進投資移民計劃等等事在必行。筆者建議，目前經濟環境每況愈下，投資移民計劃可能是救市的強心針，宜即時作出調整及優化，應降低投資入門的金額，擴大投資範圍至可以買物業，至少可購買工商舖，拯救疲弱的樓市及經濟。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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