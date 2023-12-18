蔚藍東岸再撻4伙　紅磡必嘉坊、何文田皓畋各撻1伙　共殺訂883萬

市場錄得多宗撻訂個案，最新油塘蔚藍東岸撻訂4伙單位，紅磡必嘉坊第三期及何文田皓畋則各錄1伙撻訂，三盤合共殺訂883.9萬元。



油塘蔚藍東岸連撻4伙

其中五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸，今日（18日）再錄4宗撻訂，涉及成交金額約2,908.8萬元。當中成交金額最高的單位為5座7樓B室，實用面積512平方呎，屬兩房間隔。單位原於2020年4月以902.6萬元沽出，呎價約17,628元。最終單位遭棄購，殺訂15%約135.3萬元。其餘3個單位採用相同的付款計劃，同樣各自殺訂15%，即4伙單位合共殺訂金額逾436萬元。

至於蔚藍東岸本月暫累撻8伙，涉及成交金額達6,771.2萬元，合共殺訂約907.1萬元。

油塘蔚藍東岸

紅磡必嘉坊第三期撻1伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期「BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH」本月錄第二宗撻訂。涉及單位為7樓D室，實用面積212平方呎，屬開放式間隔。於今年12月10日以373.19萬元成交，惟單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，估計買家遭沒收售價5%訂金，即約18.7萬元。

必嘉坊第三期「BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH」

何文田皓畋錄1伙撻大訂 遭殺訂逾四球

嘉里（0683）旗下何文田皓畋亦錄一宗撻大訂個案。涉及單位為第10座8樓A室，實用面積943平方呎，屬三房套間隔。單位原於2020年2月以3,300萬元沽出、呎價約34,900元。買家採用1,138日成交期付款計劃，惟現今買賣合約已終止，料買家遭沒收13%訂金約429萬元。