將軍澳慧安園兩房520萬沽　持貨五年帳蝕80萬、貶值逾一成

樓市減辣、美國不加息，樓市交投略為回升，不少業主趁機沽貨。將軍澳慧安園兩房業主以558萬元放盤，不足一個月減價38萬元求售，單位最終以520萬元易手。



美聯物業分行高級分區營業經理林健偉表示，是次成交單位為慧安園3座中層A室，實用面積413平方呎，屬兩房間隔，向東南，望開揚山景。單位原叫價558萬元，放盤不足一個月終減價38萬元，以520萬元沽出，呎價約12,591元。

單位5年貶值13.3%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為510萬元，而恒生估價則為512萬元。即最新成交價較估價高出1.6%至2%。

據知，原業主於2018年6月以600萬元購入上述單位，持貨5年，是次帳面蝕讓80萬元，單位期內貶值約13.3%離場。