全年樓宇買賣創歷史新低　貨尾單位升穿2萬　中原：下行調整未完

2023年樓市於年內高位下跌逾11%，中原地產今日（18日）公布2023年住宅市場回顧及2024年展望報告表示，今年整體樓宇買賣合約登記料創歷史新低。另外，中原則預計明年首季樓市將出現小陽春，料2024年上半年樓價可升5%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2023年樓市下行，買賣下跌。2023年首11個月整體樓宇買賣合約登記（包括住宇、車位及工商舖物業）錄54,271宗，預測全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。

一手私人住宅方面，首11個月錄9,731宗，預測全年約10,500宗，將為2013年9,753宗後的近10年次低水平。另外，二手私人住宅方面，首11個月錄27,850宗，預測全年只有約3萬宗，登記量有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

CCL由歷史高位下跌逾兩成

楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報149.99點，估計2023年底148點，比4月高位跌約12.1%。最新CCL已較2021年8月191.34點歷史高位跌21.6%，料今年底跌幅擴大至約22.7%。樓價跌幅略少於2008年金融海嘯時的23.3%。

陳永傑：政府明年有機會再減辣或撤辣

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，在加息持續及樓價下跌打擊下，新盤銷情未如理想，拖累貨尾單位升穿2萬個水平，創近20年新高。至於二手市場方面，受一手減價戰影響，二手業主議幅有限，預期交投持續受壓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

料明年上半年樓價有望升5%

陳永傑再指，預計政府面對明年首季仍未復甦的樓市，加上銀主盤量及負資產數量高企，有機會於明年初或2月底財政預算案中，提出進一步減辣甚至全面撤辣，以免出現金融危機。屆時息口因素憂慮消散，加上減辣措施，預期將帶動明年首季成交量出現「小陽春」，而二手樓價將於上半年見底回升，屆時中原城市領先指數或升約5%至155點。

陳永傑個人亦預計，來年樓價上半年將隨著成交量增加而上升5%， 但全年樓價表示自己「思前想後都埋唔到數」，加上政府近期指出今年有可能錄得「赤字」，如果來年沒有提振樓市政策出台，樓價將「升幅冇咁大」。

左起：中原陳永傑、中原楊明儀。

中原削一成人手 分店數目累計減百間

來年部署方面，陳永傑表示中原地產今年公司人手已經由5400人減至4900人，減少幅度約10%，而分店數量今年下調87間或19%，由446間減至379間，來年預計再減少29間至350間，而人手則停止減人。

至於業績方面， 中原住宅部2022年佣金收入達28.7億元，2023年則錄27億元，按年下跌6%，惟公司全年錄得營利正增長。