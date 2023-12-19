經絡置業調查︰逾六成受訪者感供樓壓力增加　賣樓原因主要呢兩個

經絡按揭轉介今日（18日）公布早前進行的「2023年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」結果，並對 2024年樓按市場做出前瞻及分析。調查結果顯示，逾6成半業主加息周期下供樓壓力有所增加。另各有2成半業主認為樓價升幅有限或轉向更高回報投資而考慮賣樓。



近9成人來年置業部署傾向審慎

而置業意向調查方面，近9成（89.4%）人表示，來年入市或投資部署取態將保持審慎。逾6成半（65.7%）來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔16.2%，「租樓」則佔7%。另一方面，逾2成半（27.5%）認為息口持續上升最影響來年樓按市場發展。曹德明認為，今年本港經濟未完全復甦，加上於加息壓力下，大部份市民的置業部署傾向持審慎態度。

逾6成半業主：加息周期下感供樓壓力增加

在持有物業市民中，近9成（88.5%）仍有按揭在身，當中逾6成半（66.7%）因香港今年兩度加息，使其供樓壓力有所增加，他們主要以「節省其他日常開支（25%）」、「以按揭存款掛鈎戶口抵銷利息（23.6%）」及「放入定存以抵銷利息（20.2%）」等方法慳息，另外近9成（88.8%）不會考慮加按套現或轉按。

當中逾6成半（66.7%）因香港今年兩度加息，使其供樓壓力有所增加.

7成半市民考慮買樓自用

考慮置業的市民中，超過7成半（77.4%）為自用，6成半（65.7%）投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其次為「政府放寬按揭成數」佔14.7%，「磚頭保值」則佔10.5%。此外，近6成（58.5%）考慮購入二手物業，一手物業佔40.6%。逾6成（63.2%）心儀樓價600萬元或以下物業，逾7成（71.7%）會承造高成數按揭。

各有2成半考慮賣樓：樓價升幅有限或轉向更高回報投資

在考慮賣樓的市民中，原因為「認為未來樓價上升空間有限」或「轉向更高回報的投資」各佔逾2成半（26.2%），其次為「移民而賣樓」佔19%，「有資金需要」則佔16.7%。在靜觀其變以及沒有置業打算的市民中，逾4成半（46.6%）會將資金投放於「定期存款」，其次為「先儲蓄不作任何投資」佔23.6%，「將資金投放於股票市場」佔18％。

港人考慮賣樓的原因。

「新造按息創16年新高」成港人最關注按揭新聞

另亦舉辦「2023年十大樓按新聞選舉」，當中20.8%人 投「新造按揭息率升至 4.125厘創16年新高」，成最多人投選的按揭新聞；其次「金管局放寬逆周期措施調整銀行及按揭保險按揭成數上限」成第二位，佔整體19.8%；至於「政府放寬樓花按揭成數上限 與現樓按揭睇齊」則佔整體14.4%，排名第三位。

曹德明表示，按揭息率為置業重要考量，今年本港銀行上調最優惠利率（P）及H按鎖息上限，新造按揭息率由年初3.375 厘升至4.125厘，供樓負擔及上車要求均有所增加，因此成為大眾最為關注的新聞。另外，按揭成數亦為置業重要一環，能承造高成數按揭可減少首期支出，並且增加成功上車機會，因此今年選舉排行榜前三名中，關於放寬按揭成數亦佔據了兩席。