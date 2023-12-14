大嶼山長沙住宅地明截標　中原進一步下調估值16%　料有流標可能

大嶼山長沙一幅小型住宅地皮明日（15日）截標，該地皮為財政年度第三季唯一推出招標的住宅用地，料可發展低密度洋房。綜合市場資訊，該地皮估值介乎約2.23億元至4.09億元，而中原最新下調該地皮估值16%至4.1億元，另指有流標風險。



是次長沙小型住宅地皮地皮，地盤面積約204,516平方呎，最高可建樓面面積約81,806平方呎，鄰近太古地產南大嶼山住宅項目WHITESANDS。

張競達︰位置偏遠、客源較窄 料地皮有可能流標

中原測量師行執行董事張競達表示，長沙一帶以豪宅發展為主，是次地皮適合打造成低密度豪宅或洋房項目。地皮規模不大，涉資不多，不過位置偏遠，客源料較窄。

大嶼山長沙住宅地。

鑑於樓市持續疲弱，息口高企、經濟復蘇遜預期等，市場氣氛及信心低企，令發展商投地意欲大減，今年接連有6幅地皮流標，反映發展商對後市缺乏信心，相信出價會維持保守。最新決定下調是次地皮估值，由之前預計地價約4.9億元，調低至約4.1億元，減幅約16%，每呎樓面地價由約6,000元調低至5,000元，料地皮有可能流標。

中原曾預計估值7.3億 累挫43.8%

值得留意的是，該行在發展局剛公布10月至12月賣地計劃時，曾對上述地皮估值7.3億元，料每呎樓面地價9,000元，若以兩個月前相關估值作計算，即該行將地皮估值下調43.8%。