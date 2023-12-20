美聯預測投資移民申請達5000宗　籲政府撤除非住宅物業投資上限

政府最新公佈俗稱「投資移民」的「資本投資者入境計劃」細則，在港投資股票、基金、債券、非住宅房地產等資產3,000萬或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，以及同時適用於「先免後徵」等的措施等。當中投資非住宅類房地產設有1,000萬元上限。



美聯移民顧問及美聯金融集團預測，計劃推出後首年，移民申請者人數會上升至5,000名，較原先估計的4,000名高出約12.5%。同時，美聯亦呼籲政府撤除「非住宅物業」1,000萬元的投資上限，以吸引更多申請者。



投資移民申請人數上升至5,000名

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，早前預測「投資移民」開放之後首年將有4,000宗申請，但在市場預期美聯儲明年即將降息的情況下，投資人士將更加願意轉買投資產品。此外，如美國息口向下，美元匯價亦大有可能轉弱，與其掛勾的港元投資產品亦會相對變得更為便宜。此外，「先免後徵」計劃亦有助增加吸引力。因此鄭天殷預期，假如美國落實減息，相信申請者數目將較原先預期為多，將上調申請者人數至5,000名，較原先估計高出約12.5%。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷。

籲政府撤除非住宅物業投資上限

鄭天殷指出，過去數年香港經濟飽受移民潮影響，上升動力有所放緩。幸而政府適時地進一步推出「高才通」計劃，為香港及早補充人口流失及缺口。根據政府近期公布的資料，「高才通」計劃可謂大受歡迎，主因之一是審批過程較為簡單。鄭天殷呼籲，政府務必要進一步簡化投資移民計劃的批核流程，令香港在「人才戰」上能夠再勝一仗。另外，鄭天殷建議政府撤除「非住宅物業」1,000萬元的投資上限，以便申請人靈活構建投資組合。

基金型保險產品成投資移民客首推

根據「資本投資者入境計劃」計劃，獲准投資工具有3大類，當中金融資產類包括股票、債券、存款證、後償債項、集體投資計劃及有限合夥基金。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基預測，由於內地投資者對本港的保險產品已有普遍認識，加上以移民為重心的投資者一般追求較低風險的投資工具，「基金型保險產品」將為投資客首選產品之一，估計其需求可佔各類投資工具50%或以上。

梁柏基亦預測，環球息口下行將驅使本來置於儲蓄上的資金轉換至投資，隨著愈來愈多資金回流至金融市場，料有利各類基金的表現。