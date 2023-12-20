疫後口罩店退場　潮流玩具店ZCWO快閃銅鑼灣　月租達30萬｜多圖

疫情期間口罩店可謂「開到成行成市」，但隨著口罩令取消，口罩店街舖數量迅速萎縮，而藥房、時裝店開始進駐核心商業區。銅鑼灣鄰近希慎廣場的黃金廣場地舖，新近獲潮流玩具店ZCWO短租，市傳短租月租約30萬元。



上述舖位為銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1至2號舖，建築面積約1,325平方呎，於今年12月獲潮流玩具店ZCWO以短租形式租用舖位至明年一月中。

口罩店退場 月租升至30萬獲潮玩店短租

翻查資料顯示，上述舖位由2021年疫情期間一直由本地口罩品牌GOOD MASK租用，當時月租為18萬元，其合約於今年5月完約。該舖位由5月交吉至今，再由潮流玩具店ZCWO承租。

值得留意的是，口罩舖結業後，該舖位業主曾經叫價月租100萬元放盤，及後下調叫價至75萬元，最後獲潮流玩具店ZCWO短租，市場估計該玩具店目前月租大約30萬元，呎租大約226元。

銅鑼灣軒尼詩道502號黃金廣場地下1及2號舖。

靚裝短租舖 誇張塗裝吸引路人眼球

現場所見，該舖坐落在銅鑼灣地鐵站旁大單邊舖。由店外望進舖內，可見舖位設有華麗裝修，以紅色等鮮艷顏色作主題設計，加上租客把各種各樣的「潮玩」模型放在落地玻璃前，舖外貼有大型公仔公仔塗裝，大大吸引銅鑼灣地鐵站附近，以及由SOGO大馬路來往的途人目光。

據了解，ZCWO為一間主要從事設計及製造玩具的香港本地品牌。據其網上商店顯示，ZCWO提供Fools Paradise、Super professional、Pino XL等潮流玩具。目前設有三間分店，分別位於旺角朗豪坊、銅鑼灣希慎廣場，以及屯門市廣場一期。

高峰期六福350萬租用

而該地舖租金高峰期就要追溯到疫情前2016年，當時由六福珠寶承租，而其月租約350萬元，若以現時月租水平作計算，即該舖位租金水平由高位回落約91.4%。不過當時六福珠寶租用的地舖涉及地下1號至7號舖，建築面積約4,845平方呎，當時呎租約722元，若以呎租比較，最新呎租累挫約68.7%。