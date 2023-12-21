財團1.9億收購鰂魚涌工廈3層樓面　磁帶大王陳秉志大賺1.68億

雖然`樓市持續向下，不過市場上仍有財團進行收購。有財團新近斥資近1.9億元，買入「磁帶大王」陳秉志旗下鰂魚涌工廈昌利大廈地下至2樓。陳秉志持貨約20年，帳面賺約7.9倍離場。



工廈昌利大廈位於鰂魚涌七姊妹道206至208號，鄰近港鐵站，樓高7層。是次成交的地下至2樓，每層建築面積各約9,082平方呎，面積合共27,246方呎，成交價1.895億元。該宗交易劃分3宗買賣個案，其中地廠成交價9,500萬元，呎價10,460元，而1樓及2樓每層成交價4,725萬元，平均呎價5,203元。3項物業分別由三間公司買入，包括Trueway Corporation, Sincere Huge Ltd及Home Prosperity Ltd。

上述工廈地廠已補地價，目前租客包括快餐店、麵包店及車行等，1樓及2樓部分樓面租出，部分交吉。

陳秉志早年買入價2130萬

資料顯示，陳秉志早於2002年9月以1,200萬購入全層地廠，同時以500萬元承接1樓全層，在2009年11月又斥資430萬元購入該廈2樓，總成本共2,130萬元，持貨約20年，帳賺約1.682億元或約7.9倍。