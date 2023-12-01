全國政協李勝堆4464萬購上環信德中心　磁帶大王陳秉志蝕1000萬

港島甲廈錄得蝕讓個案。該廈一個由磁帶大王陳秉志或相關人士持有的上環信德中心單位，在11月底以4,464萬元沽出，較四年前買入價帳面蝕約1,000萬元。該物業新買家為全國政協委員李勝堆或相關人士。



上述成交單位為上環干諾道中168號信德中心西冀中層10室，面積約1,440平方呎，在11月27日以4,460萬元沽出，成交呎價約3.1萬元。據悉，新買家為華業企業有限公司（SINOMIX ENTERPRISES LIMITED），其公司董事包括李勝堆、李首政及李映棐。其中李勝堆為東莞東華實業、綜合開發及教育集團董事長，亦為全國政協委員。

據了解，李勝堆於2022年12月斥8,250萬元，呎價32,239元購入相連單位1611室，並自用至今，是次入市相信或會把兩單位合併作集團自用。

李勝堆為東莞東華實業、綜合開發及教育集團董事長，亦為全國政協委員。（網上圖片）

原業主為磁帶大王陳秉志相關人士

至於單位原業主為億海投資發展有限公司（YI HOI INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事為一名姓陳、洋名ANTHONY的前地產代理高層，據悉他為磁帶大王陳秉志的相關人士。單位於2019年以約5,472萬元買入，當時成交呎價3.8萬元。