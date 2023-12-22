萊坊:︰住宅交投量11月反彈　按月升20%　料明年上半年樓價跌5%

萊坊今日（22日）發佈最新的《香港每月物業市場報告》，於11月份甲級寫字樓租賃需求持續疲弱，租金跌幅加快。另外，隨著市場氣氛惡化，住宅樓價下跌的速度加快，但住宅成交量在11月份錄得回升。至於今年10月份零售銷售額的增長速度放緩，為今年增幅最細的一次。



隨著市場氣氛惡化，住宅樓價下跌的速度加快。但隨著政府放寬物業印花稅，住宅交投量在11月份錄得反彈，根據土地註冊處資料，住宅交投量按月上升了20.3%。一手和二手住宅銷售分別按月上升53.7%和13.6%。

2024年上半年樓價將下跌最多5%

新盤推出依然是市場焦點，發展商提供更大的折扣和靈活的按揭計劃以去庫存。一些發展商願意為買家提供更長的交付時間，並向代理提供更高的佣金，以增加競爭力。

展望2024年，高息環境將繼續對樓價造成壓力，增加銀主盤的數目。考慮到政府放寬樓市辣招，並有更多內地人才湧入香港，預計交投量將穩步上升。萊坊預計2024年上半年樓價將下跌最多5%，新移民對住屋需求持續，推動租賃氣氛，預計租金將上漲5%至8%。

甲級寫字樓租賃市場停滯不前

臨近年底，面對商業環境的不確定因素加劇，甲級寫字樓租賃市場停滯不前。11月份，租賃需求持續疲弱，租金下跌速度加快。

鑒於2024年核心商業區將有高達120萬平方呎的新寫字樓供應，中環空置率可能會繼續上升至前所未有的水平。這將增加業主的壓力，調低對租金的期望，增加靈活性以留住和吸引租戶。

踏入2024年，萊坊預計香港島甲級寫字樓租金將繼續下跌，跌幅可達3%。隨著優質地區的寫字樓租金下跌，再中心化的趨勢將會出現，萊坊預計全新寫字樓的需求將持續增加。另預計九龍區寫字樓市場的氣氛將逐漸改善，預計整體租金將輕微增長0%至2%。

信和集團ONE NORTH朗壹廣場。

零售商鋪租金將保持平穩 空置率輕微下跌

10月份總零售銷售額按年增長5.6%，達到港幣338億元，這標誌著旅遊業持續復甦，連續11個月錄得增長。然而，今年10月份零售銷售額的增長較預期慢，為今年增幅最小的一次。

展望2024年，萊坊預計香港居民北上深圳購物的數目將超過來港的內地遊客人數，這將對香港的零售市場造成巨大挑戰。這種失衡將繼續對香港零售商的業務造成壓力。隨著入境遊客的持續復甦，萊坊預計零售銷貨額將在未來一年將輕微增加至4,200億元。萊坊預計零售商鋪租金將保持平穩，空置率輕微下跌。