黃竹坑新式工廈單位370萬沽　持貨5年帳面勁蝕56%

息口趨升不利投資工商舖物業，黃竹坑新式工廈恆雲國際中心，該廈一個單位在5年內大幅貶值約56%沽出，成交價僅約370萬元。



上述成交個案為黃竹坑香葉道44號新式工廈恆雲國際中心一個中層單位，該單位最新以370萬元沽出，單位面積約610平方呎，成交呎價6,066元，無論呎價及成交價均創該廈新低。

資料顯示，原業主於2018年以835.7萬元一手購入上述單位，即持貨約5年，帳面勁蝕465.7萬元或56%。

前身為傲南廣場 2019年頂層3層4.5億沽、呎價1.8萬

翻查資料，黃竹坑恆雲國際中心前身為傲南廣場，由資深投資者林子峰夥拍投資者收購及發展，約4至5年前以樓花形式發售。在2019年該廈26、27及28樓3層樓面易手，每層面積約8,561平方呎，合共約25,683平方呎，連同大廈命名權及外牆廣告位，合共以4.5億元易手，呎價約1.8萬元。