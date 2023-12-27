中原工商舖料全年成交量3500宗創紀錄新低　明年走勢將先跌後穩

本港持續受高息環境影響，投資市場表現疲弱，今年工商舖市況首當其衝受影響，拖累今年度工商舖買賣交投量創新低。據中原（工商舖）統計，截至12月21日，2023全年度暫錄得約3,299宗工商舖買賣成交，總金額錄得約678.4億元，料全年成交宗數會在3,500宗水平，按此計算對比2022年下跌約兩成，為有紀錄新低。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年暫錄得約3,299宗工商舖買賣成交，預測全年會有約3,500宗水平，估計對比2022年有約兩成跌幅，為1999年後最低；年內總成交金額錄得約678.4億元，預測全年計算亦會按年下跌約兩成。按季觀察同見淡靜，第四季暫有約593宗，對比首三季至少有逾800宗明顯減少，但金額就受惠多宗大額成交，錄得約185.47億元，為今年第二高的季度成交金額。

料明年首季工商舖市場膠著 走勢先跌後穩

潘志明續表示，據中原統計，今年暫錄得約74宗逾億元成交，總金額涉及約328.84億元，其中第四季佔17宗，金額約132.76億元，為2022年第四季後最高記錄，反映投資者對大型項目信心回升，開始落實大額交易。潘志明預測，因經濟市道、高息環境、外遊消費趨勢等因素，料2024年第一季工商舖市場會維持膠著觀望態度，但全年觀察市場危中有機，預測會先跌後穩。

中原（工商舖）董事總經理潘志明。

陳雁樓：錄約50宗指標商廈買賣 按年升約42%

寫字樓市場經過長時間價格調整後，今年買家入市意欲略微回升，交投回穩。中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，2023年截止12月21日，暫錄得603宗商廈買賣成交，與去年度相比相差6%；同時，今年度總買賣金額錄得約209.48億元，對比2022年約181.85億元，按年上升約15%。而按季分析買賣成交都趨向穩定，第四季暫時錄得約103宗，料截至12月尾有機會增至近130宗，與去年同期相若。至於季內受惠個別大額成交錄得，總買賣金額累計約98.16億元。

陳雁樓續指，商廈買賣交投較去年2022年為佳，當中指標商廈成交表現亦見突出，全年港九合計共錄得約50宗指標商廈買賣個案，比2022年約35宗上升約42%。當中買家類別多元化，包括政府部門、法定機構、中資企業及本地財團，而且不少大額成交更是在第4季出現，相信買家看準商廈價格已調整至吸引水平，遂入市作自用或投資。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓

料明年首季寫字樓交投持續穩定 呎價平穩或再跌5%

租賃市場方面，交投都見穩，第四季暫錄得約1,163宗租務，總計2023年暫時有約5,362宗寫字樓租務，已超過2022年約5,357宗；今年總金額更已多出2022年記錄，錄得約5.67億元，全年計預測會比去年增加近10%。

陳雁樓亦預測2024年買賣宗數會有700宗，而來年第一季寫字樓買賣交投量會持續穩定，料約120宗水平，呎價相信會平穩或續有5%下跌空間。租賃市場預測會跟隨經濟略為好轉而有起色，消化市場交吉單位，預測會有約10%增幅至約1,500宗，租金就因為空置率高企，料會平穩走向至下跌約5%。