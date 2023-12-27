油塘海傲灣兩房662萬沽　業主4年帳蝕逾一球　屋苑全年成交均見紅

二手市場疲弱，油塘海傲灣有兩房單位新近以662萬元沽出，原業主持貨約4年轉手帳蝕逾一球。該屋苑今年二手買賣暫全數見紅，均需帳面需損手離場。



美聯物業區域聯席董事陳春輝表示，是次成交為海傲灣1B座低層A室，實用面積358平方呎，屬兩房連露台間隔，單位新近以662萬元沽出，呎價約18,492元。至於新買家為同區換樓客，鍾情單位間隔四正，而且價錢符合預算決定入市。

至於，原業主於2019年3月以約776.7萬元購入上述物業，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓114.7萬元，單位期內貶值約14.8%。

海傲灣今年二手買賣全數見紅

撇除上述成交，海傲灣今年1月至今暫錄17二手買賣，當中全數見紅，需帳面需損手，帳面蝕幅由9%至30%。當中最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為海傲灣1B座高層H室單位，實用面積283平方呎，於2019年636.7萬元購入，今年12月以448萬元沽出，帳面輸188.7萬元，貶值近30%。