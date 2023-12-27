12月樓價料續跌、創20年來最長跌浪　利嘉閣稱農曆新年後現小陽春

差估署今日（27日）公布的最新數據顯示，2023年11月份私人住宅售價指數報316點，較10月的322.4點再跌1.99%，連跌7個月，跌至2017年3月以來的81個月，即逾6年半新低。今年首11個月樓價累跌5.59%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價跌幅更達20.62%。



陳海潮：12月樓價大機會維持跌勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新樓價指數自今年5月起至11月已連跌7個月，累積跌幅達10.78%，平了2022年6月至12月的同樣7個月連續跌浪。12月份樓價極大機會維持跌勢，屆時將創自2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，20年來最長的跌浪。

至於11月份樓價跌幅輕微收窄，主要受惠減辣效應及美國當時暫停加息，不過在11月初地皮接連流標及新盤銷情緩慢下，整體氣氛依然低迷，導致樓價仍有接近2%的跌幅。

展望12月份市況，減辣成效並未彰顯，新盤持續以低價開售，繼續對二手業主構成龐大壓力，雖然整體交投略有好轉，但多為減價及低價成交，故料12月份樓價將維持跌勢，惟望跌幅可進一步收窄至1.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮

料全年樓價最終跌7% 待農曆新年後才現小陽春

陳海潮估計，第四季樓價累積跌幅料達5.48%，全年樓價最終料跌7%；至於明年首季，因屬傳統淡季之故，樓價料在低位整固築底，相信要待2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春，之後價量再慢慢拾級而上。

租金走勢方面，差估署11月份租金指數報186.8點，按月升幅擴大至0.65%，預期12月份租金在專才租賃需求持續增加下，仍可升0.3%，第四季租金料累升1.06%，而全年租金冀漲6.76%。