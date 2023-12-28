北都發展｜政府助收地　麗新潘銳民：也可考慮下調標準金額補地價

發展局今（28日）宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。



對於上述最新措施，麗新發展（0488） 高級副總裁潘銳民表示，上述最新措施反映政府已得悉發展商在區內收地遇上困難、有難度，新措施對有發展該區有大幫助。他又指出，過往發展商在新界區收地，經常遇到不少問題，如地塊業權不清，地塊屬遺產則需要經不同人士同意才能出售等，相關困難會拖慢收地及發展過程，而在目前利息上揚的情況下，若收地被拖慢，變相令到發展成本變得「好重皮」。

收地常遇業權不清、遺產貨 發展期拖長「好重皮」

對於政府擴大標準金額補地價安排，延至適用於新發展區以外新界農地的試行計劃，他認為目前樓價水平已經累積一定跌幅，現時的標準金額補地價水平，未必是發展商可承受範圍，認為政府應該要再作深遠考慮，除了幫手收地外，又可考慮下調標準金額補地價，以雙管齊下加快發展北部都會區。

麗新發展（0488） 高級副總裁潘銳民。