一年即走！灣仔囍滙一房連租約1080萬蝕沽 連SSD辣稅實蝕二百萬
撰文：李明珠
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樓市走勢不明朗，部分業主失去信心，寧罰SSD稅（額外印花稅）都要止蝕離場。灣仔囍滙一伙一房單位，新近以1,080萬元連租約易手，呎價24,942元。原業主持貨僅1年，單位貶值48萬元，連同10%SSD稅款及其他使費計算，更實蝕逾200萬元。
美聯物業助理聯席董事鮑頴鴻表示，該單位為囍滙2期3座高層F室，實用面積433平方呎，一房間隔。單位最終連租約以1,080萬元成交，折合呎價24,942元。單位目前每月收租26,800元，估計新買家可享約3厘租金回報。
買入1年即沽實蝕逾二百萬
原業主於2022年12月以1,128萬元買入單位，因持貨僅1年就沽出，需繳付10% SSD稅。單位一年内跌價48萬元，連同10%SSD稅款即約108萬元，損失約150萬元。若連同其他買賣成本計算，估計原業主實蝕逾200萬元。
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