如心園｜華懋木化石公園首度開放　收藏小甜甜龔如心百件私人珍藏

華懋集團旗下的香港首個木化石公園如心園今日首階段向公眾開放，公園佔地70,000平方呎，設有多項可持續設施、體驗館及特色景點。園內珍藏過百件博物館級木化石，大多屬華懋集團已故主席龔如心之私人珍藏，如心園為亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園。



華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，如心園是繼集團旗下中環街市的項目後，第二個休閒及寓教於樂的社區共享空間。除了希望體現可持續發展原則，帶出保護環境及自然資源的重要性外，亦希望為社區注入更多活力，帶動區內經濟。

對於打造整個如心園的成本支出，蔡宏興指團體花費的心力及木化石的珍貴程度難以用數字去衡量，希望前來參觀的遊人也會好好愛惜園内的展品及設施。如心園目前仍處於首階段的建造，之後將會陸續安裝更多來自世界各地的化石館藏及設施，希望令公園達至博物館級數。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（中）

蔡宏興：推盤步伐視乎市況

至於明年樓市的走勢，蔡宏興認為市場仍有挑戰，不過明年憧憬減息，而且全球經濟逐漸復蘇，相信整體而言是利好的消息。而集團明年的推盤策略，蔡指集團一直希望達到貨如輪轉的效果，因此會跟隨市況作出決定，在適合的時間將項目推出市場。投地方面，蔡宏興強調對香港經濟十分有信心，集團會持續尋找投資機會，包括寫字樓、物流、醫療保健行業等等。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興。

如心園設施首度曝光

如心園為香港首個木化石公園，園内收藏了過百件博物館級展品，大多屬華懋集團已故主席龔如心之私人珍藏。當中重點木化石展品包括5類人生里程碑木化石——勝利石、周年石、畢業石、娣盟石及為如心園點題的心性如心石。另外還展出了長達30米、全球第七長木化石的日石，和長達25米的月石。

園區同時設有木化石體驗館，希望提升公眾對木化石及地質學的認識，培養興趣。體驗館設有16個主題展區及1個活動室，介紹世界各地的木化石收藏。除了木化石外，如心園内亦設有數個特色景點，如鐘心廣場、日石坪、如心像等等，為公眾提供休憩空間。

為推動可持續發展的概念，如心園還設置了一系列環保設施，包括為人提供天氣資訊、充電等功能的智能長椅；提供相等於公園四分一用電量的太陽能光伏系統；及帶動雨水流入地下水箱以灌溉園中植物的水循環區等等。