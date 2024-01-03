中環蘇豪區士丹頓街舖2500萬沽　投資者羅家寶持貨12年都要蝕30%

零售市況未有大幅改善，核心區舖位繼續蝕讓。市場消息透露，由資深投資者羅家寶持有的中環蘇豪區士丹頓街舖位，新近以2,500萬元沽出，較12年前買入價3,580萬元，帳面貶值逾千萬元，蝕幅高達約30%。



上述舖位為中環士丹頓街52至56號低層地下B號舖，面積約600平方呎，近月叫價至2,800萬元，新近再劈價至約2,500萬元沽出，成交呎價約4.16萬元，市傳新買家為一名資深投資者。該舖位現由食肆以每月約2.88萬元租用，料是次交易連租約易手，租約期由2023年8月至2026年8月。

2011年買入價3580萬

值得留意，上述舖位原業主為永康亞洲有限公司（WINPOINT ASIA LIMITED），該公司由資深投資者羅家寶或相關人士持有。舖位早於2011年5月份以3,580萬元買入，是次轉手帳面蝕讓1,080萬元或30%。

羅家寶為堡獅龍創辦人羅定邦的四子，亦為本地知名的資深投資者，他個人近年也有沽貨，如在2022年1月以約2.7億元沽出灣仔莊士敦道138號地下1號舖，面積約3,885平方呎計，呎價約6.9萬元，承接買家為資深投資者張實來及相關人士。