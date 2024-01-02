2026至2028年私樓落成量將減44%　本財年賣出地皮僅涉1775伙

仲量聯行發佈的《香港住宅銷售市場綜述》，預期2026至2028年的私人住宅落成量將較2023至2025年期間減少44%。



政府數據顯示，私人住宅動工量顯著減少，由2020年的21,495伙跌至2022年的12,254伙。儘管2023年首9個月動工量略見回升至13,379個單位，但考慮到去年因疫情導致部分項目延期，今年出現的反彈幅度較預期低。將過去五年（2019至2023年9月）的動工量與前五年（2014至2018年）比較，供應量的缺口為13,705伙，反映未來三至五數年的落成量將減少。

根據仲量聯行數據，今年首9個月獲批的私人住宅建築圖則所涉及的總樓面面積，僅達到2022年的55%水平，也只相等於2019至2022年每年平均49%的水平。一般而言，項目在獲批建築圖則的一至兩年後會開始動工。當下獲批建築圖則的項目總樓面面積減少意味未來住宅動工量會下滑。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，供應量減少的另一原因是賣地欠佳。2023至2024年財政年度的首三個季度，政府售出的地皮預計只能興建1,775個私人住宅單位，遠低於過去十年平均每年7,432伙的水平，甚至不及四分之一。

舊樓重建為房屋新供應的另一主要來源，佔2022至2023年財政年度的私人住宅土地總供應量一半，市區尤其顯著。不過，2022年僅錄得22宗強拍申請，較2019至2021年的三年平均29宗低。截至今年9月，土地審裁處僅接獲4宗強拍申請，顯示跌勢持續。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，置業意欲持續放緩，加上發展商在高息環境下有融資壓力，對地產發展產生實質影響。在住宅發展週期的每個階段，由賣地數目到動工量，均有顯著的放緩趨勢。由於樓價前景黯淡，仲量聯行預期此趨勢將會持續。為了使私人住宅供應機制重回正軌，市場將需要更多支持措施。