我們的2023｜投資納米樓響警號！　長實樓神籲止蝕兩成、套現好過

今年樓價走勢先升後回，臨近年底更出現倒跌，對於發展商及廣大小業主也充滿挑戰。有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄接受《香港01》專訪，為逆風下的香港樓市把脈，他表示暫時看不見明年樓價會有大幅上揚的動力，料明年樓價波幅介乎5%之內。對於過去數年大行其道的納米樓，目前已隨樓價回落出現大幅貶值，趙國雄建議，購買該類納米樓的收租投資者，若果單位丟空交吉，與其白交管理費，不如虧損20%至30%止蝕離場，套現後用作其他投資或會更適合。



近年樓價持續下滑，對於明年樓價走勢，趙國雄表示暫時看不見樓價有大幅上揚的動力，料明年整體樓價波幅會在5%之內，表現較為穩定，不過開放式戶或一房單位來說會有一定壓力。

料明年整體樓價波幅在5%之內

而按個別地區來說，他更預計，面積較小的開放式戶或一房戶，明年可能會有樓價10%的調整，至於會否再跌20至30%，以現水平來說機會不大。不過如果是跟一至兩年前作比較，他估計累積跌幅已有大約20%。

籲投資者止蝕20至30%離場、套現作其他投資

過去數年樓價一直攀升，令市民要將價就貨，導致開放式戶型大行其道，不過目前樓市處於逆風階段，樓價跌幅明顯，個別市區納米單位更出現大幅蝕讓情況。對於大幅貶值情況，趙國雄建議二手業主、投資者，「最好當然是出售物業，若找不到租戶，冇理由白交管理費，雖然可能虧了20%至30%，但銀碼都不是太大，或者是套現後用作其他投資會更適合」。

納米樓面積太細難出租、冇理由白交管理費

單位面積太細難以出租。趙國雄指出，過去也有跟代理朋友交流，部份單位因面積太小難以出租，因此通常都是丟空狀況，當然有部份投資者有一定負擔能力，可承受單位交吉，但問題是投資角度或是筆錢被鎖死，如果投資者要繼續供樓，即要為一個沒有入息的物業供款。不過他表示，每個人都會採取不同選擇，但他個人較傾向「若這類細單位租不出去，不如便宜、蝕一點賣了，至少有小部份資金回流，可以做其他投資及其他安排」。

施政報告減辣未算很吸引

政府在今年10月份施政報告為樓市減辣，對市況有正面作用，不過趙國雄認為當局可以再放寬一點，以提供更大誘因。他解釋指，樓市辣招基本上針對投資及投機兩方面，目前投機炒樓已經絕無僅有，投資方面的買家會多一點。

他認為，雖然政府在施政報告為樓市減辣，惟相關措施暫時未算很吸引，因現時買入單位作收租用途，基本上租金回報只有2厘、不超過3厘，惟投資者入市時要繳付高達樓價7.5%的印花稅，即首年收租還要付印花稅。因此他認為就算樓市減辣措施，也沒有鼓勵更多投資者入市，又指自己作為一個有少量物業收租的市民，認為如果樓市辣招放寬一點，預計誘因會更大。

投機炒樓絕無僅有、建議進一步減辣

他又認為政府可再進一步放寬樓市辣招。他指出，樓市辣招 早年推出時，屬非常時期推出的非常措施，惟現時樓市處於非常具挑戰性的時期，建議可調整相關辣招措施，以向買家提供多一點入市誘因。