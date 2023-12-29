我們的2023｜長實趙國雄指願意讓利賣樓　港經濟崩潰「不會發生」

今年樓市充滿挑戰性，新盤市場銷售情況出現放緩，全年預計僅錄得約1.05萬宗一手成交，按年由低位回升約15%，屬於近10年第2低位。不過有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄並不認同樓市狀況差，他接受《香港01》專訪表示今年市況表現正常，認為發展商只要了解市況，樓盤定價不脫離市場承受力、願意讓利，銷售一樣可以理想。他又預計本港未來新盤貨尾量趨升，短期內難以消化龐大供應，買家不會急於入市，因此集團會繼續採取貨如輪轉的銷售部署，務求做到「平買平賣」。



樓市表現正常、發展商或要肯讓利

雖然近兩年樓價明顯回落，惟過去多年見盡樓市起跌的長實執行董事趙國雄認為，2023年樓市情況很正常。他解釋指，現時對買家來說，最重要是看整體經濟環境及未來供應量，而就長實集團而言，在2022年開始已發現未來數年新盤供應量相當多，當時預計到買家不會急於入市。

因此長實早作準備，趙國雄指作為發展商，看到供應量增加情況，樓盤定價應該調低一點，才能對買家產生較大吸引力。又指目前市場上挑戰性較大一點，不過最重要視乎開發商肯不肯讓利，「不是要開發商蝕本，而是肯不肯讓利」。

不認同新盤銷情放緩 樓盤定價不可脫離市場承受力

2022年及2023年的全年新盤成交量徘徊在9,100宗至1萬宗水平，為過去10年交投最淡靜的兩年，反映新盤銷售情況正在放慢。不過趙國雄並不認同，「其實要看一看樓盤定價，如果樓盤定價是脫離了市場的接受能力，事實上會有一些壓力存在」，又指如果還要像以前那樣要賺這麼多，認為市場承受力是不足夠的。結果而言，今年部份樓盤銷售情況強差人意，趙國雄強調作為一個發展商，最重要是看市況、市場及市民負擔能力。

飛揚第二期「深水炸彈價」、油塘親海駅成歷年新盤票王

事實上，長實旗下兩個樓盤屯門飛揚、油塘親海駅，在今年內也先後劈價，或以低於市場預期的定價推出，銷情相當理想，其中親海駅II在8月份首度推出時，更吸引超過3.8萬票，打破青衣灝景灣1997年7月收票約3萬票、塵封26年的收票紀錄，即日沽清首輪626伙，至於屯門飛揚第二期在今年3月推出，發展商更形容定價屬「深水炸彈價」，較2022年6月份同屋苑一期足足低了17%。

對於低價推盤，趙國雄表示，以上兩個樓盤的定價也調整了10至20%，原因是作為發展商，必須要了解市場、政府政策，還有買家負擔能力。

↓↓親海駅II 8月份首輪銷售情況↓↓

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集團睇市況比較準確一點

今年部份發展商也有跟隨加入劈價銷售行列，趙國雄直言「現在市況來說，個個發展商都積極減價」，又指集團早於其他行業，純粹是「集團在市場是看得比較準確一點」。他指出，市場上已積存的現貨樓有超過2萬伙，未來幾年還有4萬至5萬伙，認為市場短期消化不了龐大供應量。

料短期內市場消化不了龐大供應量

他又指出，對於私人發展商來說，現時香港最基本每一年賣樓量約1.1萬至1.2萬伙，惟現存有逾2萬伙，反映一年都賣不完，而接下來還有4萬、5萬伙，加起來5萬、6萬伙單位，需要很長時間消化。

貫徹貨如輪轉「總好過拿著貨在等」

面對龐大供應量將至，趙國雄表示，長實集團的做法是「與其慢慢等，不如維持貨如輪轉宗旨，便宜買、便宜賣」，便宜點賣了後套現，就算買不到便宜的地皮，或者也可以做其他生意，直言「總好過拿著貨在等」。

不過他指，每一間公司經營策略都不同，因此較難評論同業作風是對還是不對。他又舉例指出，有些公司專責是做香港地產，他們沒有其他途徑，若你今天叫他便宜賣了，他們不知道套現資金後怎樣做，買回地皮又是在香港地產，因此他們傾向就是按兵不動，先看看市況。

港經濟崩潰「不會發生」 惟不可能一年半載內恢復

至於香港前景方面，趙國雄表示，集團對香港基本經濟基調有信心，不覺得香港經濟會崩潰，直言「這是不會發生的事」。不過他指出，大家應了解到經過三年的疫情期，經濟發展是慢了下來，是需要一段時間恢復，如果社會希望在一年半載之內可以恢復得到，其實是沒有可能的事。