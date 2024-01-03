北都6幅地皮限期前未完成補地價　發展局短期內將收回土地

古洞北及粉嶺北發展區原址換地申請已於2023年12月底屆滿，區內由發展商持有的6幅換地項目「死線」期限已過；發展局指出，地政總署早前已向申請人發出換地基本條款建議書，惟申請人未有在限期前接受，政府在短期內盡快收回相關土地。



據早前傳媒報道，地政總署在11月向6幅申請換地的發展商，發出補地價建議，每呎補地價約2,600元，涉及總金額約130多億元。以可建總樓面逾520萬方呎計，每呎樓面補價約2,600元，低於標準金額近3成。

發展局指，在「加強版傳統新市鎮發展模式」下，早前就古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展接納9宗原址換地申請作進一步處理。就補地價金額而言，其中6宗已選用傳統議價模式。地政總署之前已向這6宗申請發出換地基本條款建議書（包括補地價金額 ），並因應反饋意見就補地價金額作出修訂；但申請人未有在2023年12月31日的限期前接受建議書。因此，有關申請未能完成。

發展局指，地政總署將按「加強版傳統新市鎮發展模式」既定安排，在短期內盡快收回相關土地，由政府平整土地後，再透過合適安排例如公開招標批出土地作住宅發展。