黃大仙薈鳴示範單位曝光　兩房露台設收納櫃擺放洗衣乾衣機｜多圖

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴今日（3日）首度開放2伙示範單位予傳媒參觀，戶型包括1伙無改動的一房單位及1伙連裝修的兩房單位。項目最快將於明日（4日）公佈首張價單。



首先為薈鳴18樓A室連裝修的示範單位，實用面積356平方呎，兩房間隔。單位樓高3.15米，客廳呈長方形設計，布局方正實用。米白色三人沙發前方配備了可伸縮４人餐桌及電視櫃，沙發旁邊放置了一張小茶几，可作為工作間使用。客廳外接38平方呎的露台及工作平台，内設收納櫃及乾洗衣機。廚房則為開放式設計，設有灰色飾面廚櫃，內置廚房調味掛架及電話支架，牆上更配有USB 插頭的電插座，方便住戶使用。

睡房方面，主人房位於睡房區末端，私隱度高。睡房内設有一個轉角玻璃窗，提升採光度。靠窗位置擺放了一張布藝雙人油壓床，旁邊設有木色高身衣櫃兼床頭櫃，增加更多收納空間。另一間睡房則放置一張單人床及木色高身衣櫃兼床頭櫃，同樣提供足夠收納空間。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

+ 15

第二伙示範單位為無改動一房戶型，參考18樓F室而建，實用面積260平方呎。單位樓高3.15米，客廳間隔方正並配上木紋地磚，外接22平方呎的露台。露台旁設有空調機平台，方便直接由露台檢查、清洗及維修空調機室外機。廚房同樣為開放式設計，配備了基本家電及調味掛架、電話支架、USB插座等等。

睡房則設有玻璃大窗，採納自然光線，增加空間感。睡房內可放置一張雙人床，牆上更配有USB電插座，設計實用。

↓18樓F室無改動示範單位↓

+ 9

全盤提供230伙單位

項目為單幢式住宅，樓高28層，全盤提供230伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積200至375平方呎。樓盤預計關鍵日期為2025年4月30日。