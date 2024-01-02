嘉里畢架山緹外4431呎花園大宅　成交價2.085億、呎價4.7萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，錄得2024年首宗成交，今日（1月2日）以招標形式售出第2座地下A室花園大宅，成交價2.085億元。



最新成交單位為「緹外」第2座地下A室花園大宅，實用面積為4,431平方呎連花園面積2,137平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，剛以2.085億元成交，平均實用呎價約47,055元。上述成交價包括1個住宅停車位。項目目前累售6伙，總成交金額逾14億元。

「緹外」由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。