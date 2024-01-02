宏安黃大仙薈鳴上樓書　全盤230伙、最細開放式戶178呎起

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴今日（2日）上載售樓説明書，全盤提供230伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積200至375平方呎。樓盤預計關鍵日期為2025年4月30日。



項目為單幢式住宅，樓高28層，全盤提供230伙單位，每層設有10伙單位及2部電梯。當中標準樓層為3樓至27樓，而2樓及28樓為特色單位樓層，兩層各設10伙連平台或連天台特色戶。大廈1樓則為住客會所。

戶型分佈方面，標準戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積200至375平方呎。項目主打一房單位設126伙，佔全盤54.7%，實用面積介乎226至261平方呎。開放式戶型設21伙，實用面積200平方呎；兩房單位則設63伙，實用面積350至375平方呎。另設20伙連平台或天台特色單位，實用面積178至375平方呎。

2樓G室實用面積207呎 平台高達1251呎

值得留意的是，特色戶的平台面積由35至1,251平方呎不等，最大面積的平台為該單位的6倍。該單位為2樓G室，實用面積207平方呎，一房間隔，平台面積卻高達1,251平方呎。

薈鳴2樓E、F及G室均設有平台，平台面積遠多於單位實用面積。（薈鳴2樓圖則/樓書資料）

最細開放式178平方呎

當中，全盤面積最細為2樓J室，實用面積178平方呎，開放式間隔，連230平方呎的平台。單位一進門口左手邊為洗手間，前方為開放式厨房及客飯廳，外則設有有露台。至於最大單位則為3樓至28樓E室，實用面積375平方呎，屬兩房間隔，客廳外連露台。

黃大仙鳴鳳街28號住宅項目薈鳴PHOENEXT。

2021年8月底價8.05億統一鳴鳳街業權

資料顯示，宏安地產在2021年8月以底價8.05億元統一黃大仙鳴鳳街26至48號物業業權，即上述薈鳴PHOENEXT的地盤位置，當時宏安地產行政總裁鄧灝康透露項目，提供約230伙住宅單位及基座附有商舖，總投資額約13億元。

2022年2月再統一飛鳳街舊樓

此外，在2022年2月份，宏安地產亦透過強制拍賣，以底價2.57億元統一黃大仙飛鳳街31至41號舊樓業權以興建住宅項目，並將連同旁邊的飛鳳街45號地皮及周邊地盤合併重建，總投資額約14億元，同樣屬「the met.」精品住宅系列。