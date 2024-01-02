周末連元旦3天假新盤錄29宗　旺角ONE SOHO元旦連沽4伙

過去三天為元旦連假（12月30日至1月1日），部分市民特意於新年入市以取得「好意頭」。新盤市場於假期内共錄得29宗成交，當中旺角ONE SOHO單日沽出4伙，套現約2,434萬元。而2023年最後一個周末（30、31日）則錄得19宗成交，較上周的20宗上升約45%。



旺角ONE SOHO元旦沽4伙

信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO於元旦連沽4伙，套現約2,434萬元。上述成交單位均為一房間隔，其中最高成交單位為17樓B7室，面積320平方呎，成交價625.3萬元，折合呎價19,543元。

該盤自現樓重推後共售出38伙，全盤至今累售229伙，套現約16億元。

旺角ONE SOHO。

天榮站YOHO WEST沽8伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST持續出售餘貨，3天假期內合共沽出8伙，套現4,040萬元。售出的單位包括開放式至三房戶型，折實售價由367萬元至727.2萬元。最高成交單位為3B座28樓B1室，實用面積547平方呎，三房間隔，以727.2萬元售出，呎價13,296元。

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火炭星凱‧堤岸年末沽4伙

中洲旗下火炭星凱‧堤岸於2023年最後一個周末沽出4伙，合共套現6,275.4萬元。單位售價由871.6萬元至1,991.6萬元，當中最高售價單位為3座10樓C室，實用面積946平方呎，三房間隔，售價1,991.6萬元，折合呎價21,052元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目自9月重推以來沽出56伙，套現逾6.7億元。樓盤開售至今累售928伙，合共套現逾96億元，平均呎價20,375元。