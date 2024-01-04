東堤灣畔連環失守「六球」　兩房僅售580萬、呎價跌穿一萬蚊

樓價回落，吸引部分買家趁低入市。今年首月東涌區已錄得6宗二手成交，當中東堤灣畔一伙兩房單位最新以580萬元成交，呎價9,638元，跌穿萬元關口。



中原地產分行經理黃宏超表示，該單位為東堤灣畔6座中層C室成交，實用面積607平方呎，兩房間隔，望内園及山景。單位最初叫價640萬元，吸引區内租客洽詢議價，最終獲新買家以585萬元承接，折合呎價9,638元。

東堤灣畔上月起造價失守

黃宏超指，上月起東堤灣畔的造價連環失守600萬元關口，上月屋苑共錄得5宗成交，當中「5字頭」成交有3宗。而踏入新一年，屋苑再錄得2宗成交，本月平均呎價由1萬元跌穿至9,885元。

原業主於2010年1月以約273萬元買入上述單位，持貨14年帳面獲利312萬元，升值約1.1倍。