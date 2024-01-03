元朗雨後新增最高14%折扣　另提供5%樓價保障　項目累沽176伙

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後今日（3日）公布最新的部署，星星地產主席及首席執行官陳文輝指，項目上周六更新價單，推出「陽光四重奏」折扣優惠，其中15伙新增12%至14%「新年限時折扣」優惠，同時為項目餘下單位提供最高5%樓價保障。



元朗雨後由推售至今，目前累沽176伙，套現約10.5億元，平均成交呎價約15,080元。發展商為項目其中15伙新增12%至14%「新年限時折扣」優惠，連同原有折扣優惠，最高可享18.5%至20.5%折扣，折實價434.46萬元至993.16萬元，折實呎價由12,799至14,778元。當中6伙享最高20.5%折扣的單位均屬一房戶型，其餘最高享18.5%折扣的單位，則包括開放式、兩房及三房戶型。

值得留意，發展商另為項目餘下單位提供最高5%「陽光安心」樓價保障，即買方按買賣合約付清樓價餘額及完成購買住宅物業；及日後「平均樓價指數」低於「原樓價指數」，買方可享有「陽光安心」樓價保障，最高5%。

據價單資料及條款，「平均樓價指數」指由簽署臨時買賣合約的下個月份至2024年12月份的平均樓價指數；「原樓價指數」指簽署臨時買賣合約的日期的當月的樓價指數。

陳文輝指出，上述優惠將於本周六起生效，若銷情理想，或考慮加推，惟未必再增加額外折扣。他又指，最近一至兩周的整體物業交投，包括工商舖均變得活躍，相信樓價已見底，形容對後市「信心爆棚」。