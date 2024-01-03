內地麵食品牌和府撈麵30萬進駐羅素街　要月賣一萬碗麵先「圍皮」

市場上新近再錄得內地飲食品牌來港「插旗」舖位租賃成交，據了解，內地麵食品牌和府撈麵以月租30萬元進駐羅素街地舖，並指有意來港上市。若以該店於內地食物價格作計算，即該店需月賣一萬碗麵才足以「圍皮」。



是次舖位租價成交為羅素街2至4號二千年廣場地下舖位，面積約1,576平方呎。現場所見，上述舖位已經圍板進行裝修，圍板已貼上廣告標語︰「和府撈麵，中式藥膳養生麵，即將開業。」估計新租客為內地麵食品牌和府撈麵，市場人士指，是次舖位月租料約30萬元，呎租約190元。

羅素街2至4號二千年廣場地下舖位，由內地麵食品牌和府撈麵租用。（柳英傑攝）

呎租較高峰回落近70%

翻查資料指，二千年廣場早年由多個不同商戶租用，而2013年正值內地客來港消費高峰期，國際名牌PRADA曾以月租900萬元，承租該大廈地下至2樓3層，商舖面積逾1.5萬平方呎，呎租曾高見600元，租約期直至2020年2月結束，PRADA在疫情影響下決定提早離場。若以是次租金成交呎租作計算，即呎租較高峰回落68%。

據悉，二千年廣場由業主「玩具大王」蔡志明拆細放租，其中二樓於2021年以月租30萬元租予食肆，呎租為60元，而地下及3樓全層則獲在德國、丹麥及內地經營眼科診所網絡的德視佳承租，據悉月租約85萬元。

月賣一萬碗麵「圍皮」

和府撈麵為一家以麵食為特色的中國餐飲連鎖品牌，於2012年成立，現時已遍布超過60個城市，擁有500多家分店，主打菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵 。價格上，內地分店顯示，撈麵及湯麵每碗約30餘元起。

以和府撈麵內地分店的撈麵及湯麵價格約每碗約30多元作計算，即是次租賃成交月租約30萬元，該店需要每月賣一萬碗麵，日賣逾300碗麵可足夠支付租金。

和府撈麵來港「插旗」 有意來港上市

值得留意的是，和府撈麵攻港主要由本港投資推廣署協助引入，去年11月和府餐飲管理公司董事長李學林稱，「公司已在香港組建團隊，將開設第一家餐飲門店，隨後將在港大規模擴張，並希望以香港為節點，進一步布局東南亞市場。同時，公司也已啟動在港上市計劃。經前期調研後，對香港市場很有信心」。

當時李學林又表示，本港是國際投融資中心，和府餐飲希望充分利用香港的優勢，在港建成管理中心、結算中心和供應鏈中心，並利用香港投融資平台進行海外投資併購。