美聯工商舖料北水再臨、減息在望　今年工商舖交投反彈20%

2023年工商舖市場面臨多重挑戰，包括高息環境以及內房危機仍未解除。美聯工商舖展望2024年環球通脹受控，預料各國的央行將會停止加息下，工商舖成交宗數有望按年增約兩成，並將有更多中資買家進入本地物業市場。



美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，2023年高息環境仍然持續、環球經濟放緩、內房危機仍未解除以及國際地緣政局維持緊張種種因素影響下，投資者態度依然較為審慎，工商舖成交量持續處於低位。連同逾億元公司轉讓成交在內，2023年工商舖成交量及金額分別錄3,843宗及610.1億港元，按年分別下跌約14.3%及25.7%。

他認為，香港政府重推「資本投資者入境計劃」，並意外地將非住宅房地產投資納入到獲許投資的資產，可以令工商舖市場直接受惠於新計劃。假如今年聯儲局能落實將息率下調，相信可以進一步刺激物業市場的交投，預料明年工商舖的成交宗數有望按年上升約20%。

此外，由於內地政府正實施擴張性貨幣及財政政策，令大量資金得到釋放，相信未來將有更多「北水」流入本地，而中資買家將在物業市場中佔有相當的比重。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪。

零售商戶繼續擴充 核心區舖租料升5至10%

美聯旺舖高級區域營業及策略董事江靜明指出，雖然2023年本港逐步復常，但在高息環境下，舖市反彈不似預期，2023年舖市僅錄1,032宗買賣成交，成交金額則錄約200億港元，按年分別下跌約12.6%及13.7%。

江靜明預料，一旦美聯儲落實減息，港元強勢的情況有望被緩和，加上內地實施刺激經濟措施的成效有望在2024年反映，內地經濟的好轉可以帶動更多旅客來港，未來零售商戶擴充的範圍將會擴大至中環及旺角等核心區，預料核心區的空置率將會進一步回落，區內舖位的租金在來年可望按年升約5%至10%。

不過，由於利率仍會保持在一定的水平，相信整體舖位的售價全年只會微升約5%以內。受到復常及近年消費外流的影響，鄰近內地的民生區將最受影響，但由於本港經濟將會維持溫和增長，相信零售業銷售額會保持平穩向上，民生區的舖租仍可按年升約5%以內。

工廈物業正轉型具實用性 料租售增一成

美聯工商董事陳偉志表示，上半年受中港重啟經濟所帶動，市道一度出現好轉，但其後投資市場在冷靜過後變得審慎。全年計工廈成交宗數共錄1,993宗，相比起2022年的2,509宗成交，減少516宗，下跌約20.6%，工廈成交金額約175.3億港元，按年跌52.9%。租售價亦出現偏軟現象，售價按年下跌4.5%，租金按年回落1.2%。

展望2024年，市場憧憬環球央行有望減息，而本港正積極吸納創科企業來港設研發中心，加上不少本地企業銳意趁市況淡靜而購入工商物業作業務發展之用，相信可以令本港工廈市場帶來支持，預期工廈租售價有望錄得5%至10%的增幅。

商廈復甦機遇降臨 交投料升25%

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，受到低基數效應影響，2023全年商廈成交量錄818宗，按年微升2.8%，成交金額上升8.0%，錄234.9億港元。指標甲廈及乙廈售價按年分別微升0.3%及下挫3.0%，其中灣仔甲廈售價升幅明顯，按年上升19.8%。

翁鴻祥預期，政府重啟工商舖投資移民，新增上限為1,000萬元的非住宅物業獲準投資，未來市場前景將逐漸穩定上升，未來中小型商廈單位將會因此持續受惠，料明年商廈交投上升25%。