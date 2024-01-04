中原陳永傑︰發展商具蝕本賣樓決心　薈鳴較同區二手屋苑折讓兩成

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴今日（4日）公開首張價單，涉及50伙單位，折實平均呎價約15,326元。有地產代理認為該盤首批開價，較市價折讓逾一成至兩成。中原更指該盤開價為近兩年九龍區新盤次低，反映發展商的去貨決心。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，薈鳴首批單位全數單位折實售價均低於600萬元，折實入場費僅需338.8萬元起，為近兩年九龍區新盤次低，亦比同區二手新晉屋苑有近20%折讓，可見發展商有因應市況而制定其訂價策略，甚至願意蝕本價賣樓反映去貨決心。

他又指出，發展商更提供多重優惠及不同的付款計劃，料可鎖起市場大批購買力，甚至居屋客及白居二客。

美聯布少明料薈鳴吸年輕上車客

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，薈鳴首批單位訂價吸引，有逾一成折讓，另外發展商亦提供不少優惠，故料受市場歡迎。而且項目提供不少細戶型，料吸引不少用家，尤其是年輕上車客及分支家庭客垂青，亦由於銀碼吸引，故亦會受到長線投資客鍾情，料佔約兩成，項目預計可享逾3厘租務回報。