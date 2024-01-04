2024年首個新盤　黃大仙薈鳴首批50伙　最平338.8萬、均價1.53萬

2024年首個全新盤開價！宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴今日（4日）公開首張價單，涉及50伙單位，折實平均呎價約15,326元。當中入場單位為3樓G室，價單售價為440.44萬元，扣除最高30%折扣，折實售價為338.8萬元，呎價14,730元。首張價單總市值2.6億元。



黃大仙薈鳴首張價單，提供50伙單位，分別為2伙開放式、26伙一房單位、22伙兩房單位。首張價單總市值約2.16億元。

首批價單單位售價由約484萬至824.9萬元，價單呎價由21,043元至26,439元，扣除最高30%折扣後，折實售價由338.8萬至577.4萬元，折實呎價由14,730元至16,219元。首張價單50伙單位折實平均呎價約15,326元。

首張價單部份一房平過開放式戶

當中入場單位為3樓G室，屬一房間隔，實用面積230平方呎，折實售價為338.8萬元，呎價14,730元；至於開放式入場單位為8樓J室，實用面積200平方呎，折實售價為358.8萬元，呎價17,940元；兩房入場單位為3樓D室，實用面積460平方呎，折實售價為498.8萬元，呎價14,251元，該兩房單位同為首張價單最平呎價單位。

首批最平單位為薈鳴3樓G室，屬一房間隔，實用面積230平方呎。（樓書圖則資料）

宏安程德韻形容首批屬「有求必應價」

宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴首批開價為「有求必應價」，由於有見市場需求仍然龐大，是次推出的價錢為大眾能夠負擔得起的水平，以回應社會訴求。首批單位一房戶型折實後全部400萬元以下，兩房戶全部為600萬元以下。項目將於本周六接受認購登記並向公眾開放示範單位參觀，最快下兩周正式開售。

程德韻預測，由於美國將於年底陸續減息，相信資產價格會回升，樓價將於年底回升。至於被問到是次項目是否以低於成本價推出，她指不方便評論，但公司一直以貨如輪轉的策略進行推盤。

宏安地產執行董事程德韻（左二）表示，薈鳴首批開價為「有求必應價」。

薈鳴推人才置業優惠、置業階梯共享付款計劃

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，薈鳴為響應搶人才、留人才政策，特別推出「樓住人才付款計劃」（照售價12%折扣）及額外「樓住人才」折扣（照售價5%折扣）。買家正就讀/曾就讀本地高等院校或是指明輸入人才計劃下來港，即可獲上述特別折扣優惠，以支持本地青年及來港人才留港置業，在香港規劃更長遠的事業發展。

同時為參與完善香港置業階梯，參考現時資助房屋以建築期付款為主流計劃，於私人項目中推出置業階梯共享付款計劃（照售價12%折扣），提供更靈活付款方式。合資格買家可額外獲得「置業階梯共享」折扣（照售價6%折扣） 。

去年11月馬頭角城軒折實均價1.8萬

翻查資料，由於黃大仙區近年沒有新盤推出，因此參考最鄰近的九龍城新盤。馬頭角城軒於2023年11月推出，首推30伙，折實均價18,000元，入場單位為兩房戶。九龍城瓏碧於2022年5月推出，涉及50伙，折實均價24,520元，入場單位開放式戶，入場價為499.8萬元；瑜一．天海於2023年5月推出，涉及90伙，折實均價26,718元，入場單位一房戶，入場價為798.91萬元。

黃大仙鳴鳳街28號住宅項目薈鳴PHOENEXT。

示範單位曝光 兩房露台設收納櫃擺放洗衣乾衣機

薈鳴18樓A室連裝修的示範單位，實用面積356平方呎，屬兩房間隔。單位樓高3.15米，客廳呈長方形設計，布局方正實用。米白色三人沙發前方配備了可伸縮４人餐桌及電視櫃，沙發旁邊放置了一張小茶几，可作為工作間使用。

客廳外接38平方呎的露台及工作平台，内設收納櫃及乾洗衣機。廚房則為開放式設計，設有灰色飾面廚櫃，內置廚房調味掛架及電話支架，牆上更配有USB 插頭的電插座，方便住戶使用。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

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項目為單幢式住宅 共提供230伙單位

黃大仙薈鳴提供230伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積178至375平方呎，樓盤預計關鍵日期為2025年4月30日。

項目為單幢式住宅，樓高28層，全盤提供230伙單位，每層設有10伙單位及2部電梯。當中標準樓層為3樓至27樓，而2樓及28樓為特色單位樓層，兩層各設10伙連平台或連天台特色戶。大廈1樓則為住客會所。