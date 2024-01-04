賣地計劃｜發展局甯漢豪指投地氣氛較淡　季內不會推售住宅官地

發展局局長甯漢豪今日（4日）於下午４時半公佈本財年第四季度（1月至3月）賣地計劃。甯漢豪指，投地氣氛較淡，季內不會推售住宅用地，同時也沒有商業地推出。事實上，本財年第三季度（2023年10月至12月）亦只有推出一幅住宅官地，僅提供約110伙。



至於本季內私人發展及重建涉及8個項目，提供1,630伙，亦有房協承接荃灣油柑頭住宅用地，涉及約1,940伙，合共約3,570伙。而一鐵一局則未有項目推出。而季內推出一幅元朗創新園工業用地，3.2公頃，總樓面16萬平方米，當中不少於30%樓面移交政府，用棕地市場租金水平，以出租予棕地業務經營者。

對於本財年第四季度（1月至3月）未有住宅地皮推出，甯漢豪表示，今季沒有推出私人住宅用地，但不可以說是反映對市場無信心，因負責任政府要考慮市場情況，如果推地後反應不好，市場會有另一種解讀，認為不是好事。因此今季倚靠其他來源房屋供應。

甯漢豪指，今年首3季度土地供應約7,960伙，計入第4季度土地供應，共推出11,530伙，當中未反映之後無需修訂地契的私人重建個案。

平常心應對發展商不補地價情況

對於北部都會發展，發展局局長甯漢豪表示，以平常心看待發展商不補地價個案，又重申政府主導北都發展，包括公屋發展、私人項目規劃。

對於商業地未有推出，她指出，商業樓面維持高位，甲廈空置率約13%，推商業地與否不會只看當時情況。未來巨無霸商業項目陸續落成，擔心造成心理上壓力，料市場不覺得出奇。

可能政府定價太高或發展商出價太低

對於北都6幅住宅地已到達補地價商討，惟最後未能傾妥，她指出，大家對地價要求不同，可能有人認為政府定價太高，也可能對方發展商太低，因此不便評論，認為商討補地價必需要雙方同意。政府出資收地，前期費用等，政府一早已預計要收地。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

本財年僅售3幅地皮涉72億 期內2幅住宅官地流標

資料顯示，本財年政府官地暫時僅售出3幅地皮，包括堅尼地城西寧街與域多利道交界項目、啟德第2A區2號地盤及3號地盤及大嶼山長沙東涌道項目，全部均為住宅地皮，合共總地價約72.73億元，遠低於本財年賣地收入目標850億元。本財年流標的住宅官地則包括荃灣油柑頭、東涌第106B區。

此外，市場近期關注北部都會區發展情況。發展局在2023年底宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人。

北都6幅地皮到期未補價 政府短期內盡快收地

而古洞北及粉嶺北發展區原址換地申請已於2023年12月底屆滿，區內由發展商持有的6幅換地項目「死線」期限已過；發展局近日指出，地政總署早前已向申請人發出換地基本條款建議書，惟申請人未有在限期前接受，政府在短期內盡快收回相關土地。