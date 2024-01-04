賣地計劃｜甯漢豪按「遊戲規則」進場北都收地　數星期內啟動程序

發展局局長甯漢豪今日（4日）於下午４時半公佈本財年第四季度（1月至3月）賣地計劃。北部都會區6幅原址換地個案最終告吹，發展局局長甯漢豪表示，雙方商討去到補地價最終階段，即代表雙方已經初步同意其他細節，即發展目標、發展年期等等。而討論最終告吹只可以說是雙方對地價要求有不同睇法，說是政府要求的地價高，同時亦可以說對方要求的地價低到不切實際，最終原址換地不成事，政府唯有按「遊戲規則」進場收地。



甯漢豪又指，未來數星期啟動程序收地，將會張貼通告，相隔3個月後地皮將會歸於政府。 她又指出，出資收地、前期費用等，政府一早已預計要收地。又指基本盤是政府要收地，情況不會令政府大亂陣腳。



平常心應對發展商不補地價情況

對於北部都會發展，發展局局長甯漢豪表示，以平常心看待發展商不補地價個案，又重申政府主導北都發展，包括公屋發展、私人項目規劃。

政府原訂今年內進行北都收地程序

日前北都區有兩幅地皮的原址換地個案獲處理，甯漢豪表示，該兩幅地皮涉及1,000伙，商討補地價時間大約4個月，雖然希望有更長時間，但政府在古洞北及粉嶺北發展區已有發展時間表，原訂今年內進行收地程序。她又指出，在2023年底推出優化原址換地措施，相信申請人會把握時間。

本財年僅售3幅地皮涉72億 期內2幅住宅官地流標

資料顯示，本財年政府官地暫時僅售出3幅地皮，包括堅尼地城西寧街與域多利道交界項目、啟德第2A區2號地盤及3號地盤及大嶼山長沙東涌道項目，全部均為住宅地皮，合共總地價約72.73億元，遠低於本財年賣地收入目標850億元。本財年流標的住宅官地則包括荃灣油柑頭、東涌第106B區。

此外，市場近期關注北部都會區發展情況。發展局在2023年底宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人。

北都6幅地皮到期未補價 政府短期內盡快收地

而古洞北及粉嶺北發展區原址換地申請已於2023年12月底屆滿，區內由發展商持有的6幅換地項目「死線」期限已過；發展局近日指出，地政總署早前已向申請人發出換地基本條款建議書，惟申請人未有在限期前接受，政府在短期內盡快收回相關土地。