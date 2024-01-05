新盤開齋｜大埔林海山城新一年即沽出兩伙　套現逾3000萬

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城，昨日（4日）沽出兩伙單位，分別為17座地下D室，以及2座2樓A室，新一年項目累沽兩伙單位，套現逾3,000萬元。



成交紀錄冊顯示，林海山城昨日沽出兩伙單位，其17座地下D室以1,760萬元，實用面積為1,310平方呎，屬三房間隔，呎價13,022元。該買家採210天現金付款計劃，享有停車位認購權，以及提前付清樓價現金回贈。

而另一伙沽出單為2座2樓A室，實用面積為1,160方呎， 屬三房間隔，單位新近以1,415.2萬元售出，呎價12,200元。該買家採90天現金付款計劃，以及有停車位認購權。

林海山城提供262伙單位

林海山城位於露輝路36號，合共262伙，屬低密度設計，由14座分層大樓、34座洋房、兩座大宅組成，標準單位佔160伙，實用面積由1,078至2,526平方呎，三房至四房間隔；另66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760平方呎，屬兩房至四房間隔。