用家加budget入市上車、買大近百呎　斥778萬購太古城兩房戶

美國暫停加息，市場憧憬新一年利好消息將帶動樓市交投，但二手業主減價風氣仍然持續。太古城一伙兩房戶新近以778萬元沽出，原業主放盤3個月累減400萬元轉手，惟持貨長達15年，單位期內升值逾一倍。



美聯物業分行區域經理吳肇基表示，是次成交單位為太古城恆山閣中層E室，實用面積約593平方呎，屬兩房間隔。原業主早於去年10月以約1,180萬元叫價放盤，但隨著市況不明朗，故因應市況調整價格至838萬元，及後獲買家洽購。而見新買家具誠意，故再減約60萬元，即短短3個多月累減約402萬元。單位新近以778萬元易手，折合實用呎價約13,120元。

↓太古城恆山閣中層E室↓

新買家加預算上車

新買家為外區用家客。事實上，新買家在買入上述單位前，早前曾洽談一個實用面積約503平方呎單位，但未能如願購入，見是次單位雖然銀碼比自己預算較多，但考慮到單位面積較大及附有裝修，加上原業主又願意減價，故即時拍板入市。

據了解，原業主早於2009年4月以約385萬元購入上述物業，故是次轉手帳面大幅獲利約393萬元，物業大幅升值約102%。