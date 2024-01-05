12月七新盤3612伙獲批預售急增1.3倍　長實港島南岸3期涉1200伙

地政總署公布，12月份有7個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉3,612伙，較11月時獲批的1,072伙，按月增加2,540伙或236%。當中長實（1113）港島南岸3期，分別3B及3C期皆獲批預售，其涉及1,200伙，當中3B期涉642伙、3C期涉558伙，預計落成日期分別為2025年12月31日，以及2026年2月28日。



其餘獲批項目分別為老牌廠家王新興集團旗下牛頭角觀塘道啟德大廈，涉807伙單位，計落成日期為2025年6月30日。

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）的啟德PARK PENINSULA承景街2號第1期至第3期，合共1,305伙。第1期涉291伙、第2期涉750伙、第3期涉264伙。第1期預計落成日期為2025年6月30日，而第2期及第3期為2025年11月23日。

房屋協會旗下元朗洪水橋田心路12號資助房屋項目，涉300伙單位，預計落成日期為2024年12月31日。