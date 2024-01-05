恒基黃浩明支持不推住宅商業地　北都地補地價未能完成、如同流標

發展局日前公布本季度賣地計劃，僅推出一幅元朗工業地，沒有推出住宅以及商業地。局方表示，近期市場投地氣氛較淡靜，加上本財年供應量接近年度供應目標，因此不推出住宅地。



對於賣地計劃的安排，恒地（0012）執行董事黃浩明表示，好高興政府明白市場正在面對的問題，對沒推出住宅及商業用地呈支持態度。

而政府公佈將於北部都會區發展區，就未能完成原址換地的地皮展開收地，黃浩明則指，情況與政府推地流標類似，當政府訂下的底價比市場願意支付地價有距離，令到流標情況出現，直言「至於邊個高邊個低，喺唔同角度會有唔同結論 。」

恒地執行董事黃浩明。（梁銘康攝/資料圖片）

市場近期關注北部都會區發展情況。發展局在2023年底宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人。

北都6幅地皮到期未補價 政府短期內盡快收地

而古洞北及粉嶺北發展區原址換地申請已於2023年12月底屆滿，區內由發展商持有的6幅換地項目「死線」期限已過；發展局近日指出，地政總署早前已向申請人發出換地基本條款建議書，惟申請人未有在限期前接受，政府在短期內盡快收回相關土地。