月租33萬住山頂「大班屋」？　太古施勳道兩幢洋房10億内部轉讓

由太古集團持有，曾為太古前行政總裁郭鵬住所的山頂施勳道2幢「大班屋」洋房，最新以合共10.2億元易手，料為内部轉讓。而物業現時每幢叫價每月33萬元放租，呎租超過60元。



上述物業為山頂施勳道26及28號洋房，實用面積分別為5,481平方呎及5,815平方呎。圖片可見，洋房整體為古典歐式設計，樓高兩層，擁有獨立私家花園及泳池，眺望南區海景。當中26號洋房曾於2022年獲批重建一幢樓高3層、設1層低層地下的洋房，住宅樓面約7,977平方呎。物業最新分別以5.06億元及5.17億元易手，折合呎價92,138元及88,907元，惟預計為內部轉讓。

↓山頂施勳道26號洋房↓

+ 5

洋房位處山頂最貴地段、現每月33萬放租

山頂施勳道曾於2010及2011年兩度被外國傳媒列為全球最貴的住宅街道，亦為山頂最貴價的地段。據悉，兩幢洋房早前每間叫租約46萬元，但最新減價至每月33萬元，折合呎租超過60元。

曾作為太古集團「大班屋」

「大班屋」指大集團旗下位處山頂或南區的超級豪宅，通常用作集團領導的住所。翻查資料，太古集團由1920年起已持有該2幢物業，當中26號洋房曾經作為太古地產前行政總裁郭鵬的居所，亦曾於2006年作價1.75億元内部轉讓。是次以5.06億元轉售，即物業18年間升值3.3億元或1.8倍。