代理一炮過推45個銀主盤　首設網上拍賣形式　最平50萬買公屋上車

樓市氣氛疲弱，銀主加快出貨步伐。盈置地產將於1月17及18日舉行拍賣會，一口氣推出45個銀主盤，當中涉及各類型物業，包括住宅物業、寫字樓、商舖以及車位等。以開價計算總價逾1.72億元。是次45個銀主盤，當中亦有5間為非住宅項目，包括寫字樓、工廈、商舖及車位，以配合施政報告當中公佈的「新資本投資者入境計劃」。



屯門良景邨。

首以網上拍賣形式賣銀主盤 最平50萬元上車

值得留意，有20伙銀主盤將會在1月17日以網上拍賣登場，全部項目開價為300萬元或以下，其物業資料包括照片、樓盤規格、位置等信息亦會在拍賣平台上詳細展示，買家可以根據自己的需求和預算參與競標，並根據市場價格作出決策。

當中亦有平價綠表公屋推拍，涉及為屯門良景邨5座高層6室，實用面積約150平方呎，以50萬元起拍，呎價約3,333元，屬今次拍賣的住宅物業當中叫價最平。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓

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油麻地御金．國峯585萬元開拍 低估價18%

另外為滿足投資者需求，亦會於翌日即1月18日提供另外25個銀主盤物業供現場實體拍賣，開價由310萬元起，種類包括住宅、村屋及商舖。

當中包括曾推出惟未能拍出的油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤，新近以585萬元開拍，實用面積約400平方呎，望維港景，單位內櫳闊落，呎價為14,625元。據最新網上銀行估價顯示，目前估值為676及712萬元，即是次開價較估價低最多18%。