何文田皓畋銀主盤800萬低價拍出　七年帳面貶值35%｜多圖

早前何文田皓畋一伙兩房銀主盤以750萬元低價推拍，最新成功被搶高至800萬元成交，呎價15,810元，較原業主買入價大幅低34.9%。據了解，原業主於2017年買入單位後，曾承做至少3次按揭貸款，惟最終業主正式破產，單位終淪為銀主盤。值得留意，業主在破產前曾經以1,050萬元蝕沽上述單位，不過未能完成交易，無力回天。



據拍賣行資料顯示，上述銀主盤為皓畋1座中層A室，實用面積約506平方呎，屬兩房間隔。單位圖片可見，裝修新淨，設有露台外望何文田樓景。單位上周開價750萬元推出拍賣，最終微微搶高5%，以800萬元成交，折合呎價15,810元。

↓↓皓畋1座中層A室↓↓

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破產前曾1050萬易手、惟交易未能完成

根據資料顯示，原業主於2016年10月以1,229.5萬元買入單位，及後於2017年9月向大型銀行承做一按，並向發展商相關財務公司承做二按。其後再於2018年的4月向另一財務公司再次抵押單位承做三按。最終業主於去年正式破產，單位被銀主收回。

據悉，業主在破產前夕，於2021年3月曾將單位以1,050萬元易手於另一位買家，但最後交易未能完成，無法擺脫破產命運。

現時單位以800萬元沽出，單位7年内帳面虧損429.5萬元或34.9%