上水御景峰「五按」銀主盤731萬沽　15年升值超過三球｜多圖

上水御景峰三房銀主盤於新近以731萬元沽出，單位15年間升值逾「三球」。據悉，該三房屬「5按」銀主盤，於2019年至2022年間的三年間合共至少貸款1,170萬元，當中最大一筆為590萬元。



中原地產分行副區域營業經理賴作智表示，是次成交銀主盤為上水御景峰高層H室，實用面積663平方呎，屬三房套間隔，望高爾夫球場景。銀主最初以790萬元叫價放盤，放盤約一個月，多番調整價錢，最終累減59萬元，以731萬元沽出，呎價11,026元。

↓上水御景峰高層H室↓

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三年合共至少貸款1170萬

據資料顯示，原業主於2009年以428.8萬元買入該單位，於2019年至2022年間及後先後5次把單位抵押，並向同一間本地財務機構貸款合共至少1,170萬元。當中於2019年及2020年先後共借貸至少560萬元，再在2022年又再兩次向該財務機構借貸並610萬元，當中最大一筆590萬元。

至於，單位新買家為新香港人，見近日樓價已大幅回落，單位價錢合理，遂把握機會入市。換言之，單位15年間升值302.2萬元或70.5%。