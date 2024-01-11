浩景臺全新裝修兩房620萬蝕沽　內設日式浴室　業主7年慘輸一球半

二手市場疲弱，有全新裝修單位業主亦需慘蝕離場。荔景半山夾屋浩景臺一伙兩房單位擁全新裝修，採橙色牆身設計及設有日式浴室，單位放盤近兩年累減280萬元，終以620萬沽出。原業主持貨7年，如計入全新裝修費及買賣使費，料需慘輸150萬元離場，惟單位過去用作收租，料抵銷部份蝕幅。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為浩景臺1座中低層D室，實用面積655平方呎，擁全新裝修兼屬兩房套間隔，亦望開揚海景。據知，原業主於2022年3月以900萬元叫價放盤，業主見近年市況淡靜，最後持續減價至620萬沽出，呎價為9,466元，低市價約5%。換言之，單位放盤近兩年，累減280萬元或約31%易手。

↓↓浩景臺1座中低層D室↓↓

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持貨7年、連裝修及買賣使費 慘輸一球半

參考同類成交單位為1座低層D室，實用面積655平方呎，較是次成交單位低約7層，於2022年3月以780萬元沽出，即是次成交單位較兩年前低層賣平160萬元或 20.5%。

至於，原業主於2017年10月以665萬元購入，持貨7年，是次轉手帳面蝕讓45萬元，如計入全新裝修費及買賣使費，料需慘輸150萬元離場。惟單位過去用作收租，料抵銷部份蝕幅。